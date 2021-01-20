陳時中表示，部立桃園醫院目前的清空計畫分做3塊，轉院部分，若自風險區轉院前需進行採檢，取得陰性證明後才能入住專責隔離病房，十四天隔離期滿或移出前也需進行採檢；出院部分，若自風險區出院則需進行居家隔離14天，期滿也需安排採檢；留院者則安排1人1室，並需落實分艙分流。

至於自1月6日以來已出院或轉院的病患與陪病者，即起也啟動健康關懷回溯機制，一但被評為高風險就列為居家隔離，期滿後需安排採檢。

陳時中補充，目前共隔離427名醫院員工，其中163人住在集中檢疫所。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前轉院目標已從昨天評估的220人下修至169位，是因為有其中50多人經評估是不需轉院，至於轉院病患已分為三級，第一級為經確診醫護人員照護，第二類是曾與確診醫護人員短暫接觸者，共有79名，第三類則是非確診醫護照顧病患，共計有90人。

羅一鈞表示，目前先行轉院的都是第二類與第三類，已在進行採檢與等待接收方空出病房中，至於部桃目前人力則因醫院不斷降載，所以人力上都還算適當。

(中時 )