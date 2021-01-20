美國新任總統拜登在美國時間1月20日正式就任，台美關係會發生什麼變化，引發關注。民進黨今在臉書表示，美國準國務卿布林肯（Antony Blinken）強調，拜登政府將會延續美國的對台灣的承諾，並深化台美緊密友好關係。對此，網友留言狂潑冷水，「聽你放屁」「又要騙錢了」。

民進黨指出，布林肯強調拜登政府將會延續美國的對台灣的承諾，確保台灣自我防衛能力，並希望台灣在世界各地扮演更大角色。依照《台灣關係法》，美國對台灣有深遠、長期和不分黨派的承諾，必須確保台灣有能力抵抗外來侵略，也強調台灣是一個民主典範，一個強勁的經濟體，也是一個科技中心，且台灣在疫情的處理上，提供美國許多借鏡。

過去蔡英文總統在競選期間，曾在國務院與布林肯會面、互動，民進黨透露，蔡總統就任後，也與布林肯進行多次談話，布林肯當時的身分是副國務卿，曾強調「對台承諾是美國非常堅定信守的事」。

民進黨透露，過去蔡英文競選時，曾在國務院與布林肯會面，就任後兩人也進行多次談話。（資料照／總統府提供）

未來台灣將持續在既有的良好基礎上，與美國攜手合作，並深化台美緊密友好夥伴關係，共同促進印太區域的和平、穩定及繁榮。

對此，網友似乎不以為然，留言酸說當然要繼續賣武器給我們，台灣繼續交保護費，這樣美國才能賺錢，並提到，「我們助（駐）美大使，有收到就職典禮的邀請函嗎？」「好在有美國爸爸準時提供美食萊豬～溫暖」。

另也有人抱持正面態度，看好台美關係發展，認為國家互助合作是必要的，加強協盟共同打擊侵略，維護區域和平。

美國準國務卿：將延續對台承諾 深化台美緊密友好關係 美國新任總統拜登即將就任，就職前夕，美國準國務卿 ＃布林肯 強調拜登政府將會延續美國的對台灣的承諾，＃確保台灣自我防衛能力，並希望台灣在... 由民主進步黨發佈於 2021年1月19日 星期二

(中時新聞網)