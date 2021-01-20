美國汽車安全監管機關周二宣布，福特汽車必須召回300萬輛車，因這些汽車的駕駛側採用了日本高田公司可能存在瑕疵的安全氣囊。

美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）周二宣布，將拒絕福特與馬自達汽車公司（Mazda Motor Corp）在2017年提交、不必召回車輛的請願書。這些汽車配備具潛在危險的充氣機。

NHTSA的這項決定，亦要求馬自達召回並修理大約5800輛汽車的駕駛側安全氣囊。這次的召回將涵蓋2006年到2012年的各種車型。

這個缺陷在極少數情況下會導致安全氣囊充氣機炸裂，尤其在長期暴露於高濕度環境中，可能導致致命的金屬碎片噴飛，這在美國已觸發史上規模最大的汽車召回事件，影響超過6700萬個充氣機。目前全球約1億個由19家主要汽車製造商安裝的充氣機已經召回。

NHTSA表示，證據表明這些充氣機構成顯著的安全風險。該汽車安全機關本月稍早前表示，至少1700萬輛配有高田安全氣囊的車輛尚未維修。

高田的充氣機在全世界造成至少27人死亡，在美國至少造成18人死亡，並獲報有超過400人受傷。

此次的召回將適用於福特各種Ranger、Fusion、Edge、Lincoln Zephyr/MKZ、Mercury Milan與Lincoln MKX車型，以及馬自達2007～2009年份的B系列車輛。馬自達汽車是由福特所設計的，使用相同的平台，並使用與Ranger卡車相同的氣囊充氣機。

NHTSA表示，福特必須在30天內，就通知車主並提出補救措施向NHTSA提交計畫。

(時報資訊)