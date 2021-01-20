遠東銀(2845)以精準策略布局信用卡市場，宣布推出以4訴求出發、專注親子禮遇的「遠東樂家＋卡」，鎖定30～45歲的年輕世代父母，首波提供全台近80家親子商店優惠禮遇，盼成為希望成為年輕父母養兒育女路上的神隊友。

新世代父母身處為家庭付出和貢獻的人生新階段，雖開始主導家庭財富及消費走向，卻面臨家庭開支節節上升，排擠個人預算及時間，是非常需要外援及支持的族群。遠銀總經理周添財認為，有快樂的父母才有快樂的家庭，年輕父母的自我照顧也很重要。

周添財指出，分析信用卡消費數據可發現，30～45歲的年輕父母為支撐內需經濟發展的主力消費族群。遠銀因此鎖定步入婚姻數年、且擁有子女者為目標客群，全方位整合包括子女教養、親子活動及父母自身紓壓、成長的需求。

做為全國首張專注親子禮遇與年輕父母需求的信用卡，遠東樂家＋卡從愛家、紓壓、回饋、理財4訴求出發，除提供實用優惠，同時整合財富管理與貸款服務，提供申請信貸或房貸可獲優惠、達一定往來條件可享理財商品升級服務，協助父母提前做好未來理財規畫。

遠東樂家＋卡首波與全台近80家網紅級親子餐廳、特色民宿、觀光工廠、熱門補習班等業者合作，提供刷卡折扣或禮遇升級，協力解決假日親子活動去處、安排子女學習課程。同時，只要刷卡累積的消費單月滿額，即可在次月擇一換取身心紓壓方案，提供父母支持力量。

此外，遠東樂家＋卡亦整合遠東集團優惠，至指定通路或遠百、遠東SOGO及遠東巨城購物中心指定兒童專櫃刷卡，可分別享有HAPPY GO兩倍四倍點數，在特約商店刷卡則依消費通路享現金回饋最高2.5％，並同步祭出新戶首刷禮及最高8％現金回饋等限時優惠。

(時報資訊)