國民黨主席江啟臣今天在中常會指出，民進黨將罷王結果指為「政黨介入的結果」，不但遺忘過去民進黨在罷免修法時的堅持，更是對中壢選民的輕視。接下來已經成案及各個民間團體正在推動的罷免案，國民黨將繼續秉持尊重民意，協助人民展現意志的立場，嚴肅看待各個罷免案的推動。此外，也要儘速完成反萊豬、併大選等雙公投第二階段的連署。

江啟臣指出，上週末（16日），中壢人民對自己選出的代議士投下不信任票，用選票收回自己曾賦予的權力，展現人民自主的意志，同樣也給我們最深的警惕。人民給予的，人民同樣可以收回。期望國民黨所有的從政同志都應該謹言慎行，永遠跟人民站在一起，以民為本，以民意為最終的依歸。

他說，然而，很遺憾看到民進黨將人民的意志視為政黨介入的結果。不但遺忘過去民進黨修法時，對於罷免門檻、主張罷免可宣傳的堅持，更是對於中壢選民的輕視，令人失望。面對接下來已成案，以及各個民間團體正在推動的罷免程序，國民黨也將繼續秉持尊重民意，協助人民展現意志的立場，嚴肅看待各個罷免案的推動，也期待國內各個政黨，都能夠理解民意，真正做到謙卑、溝通的承諾。

江啟臣說，連續兩個星期週末，國民黨在全國的地方黨部同仁、志工夥伴，設置近兩百個設攤連署點，平日更有超過四千個友善連署點，齊心展開公投連署工作。目前，國民黨推動的兩個公投第二階段連署，都已經各有超過17萬份的連署，除了感謝大家辛勞，更不能忘記每一份連署書都是對於公投案的期望，更是對國民黨的信任。

他說，接下來，國民黨要繼續肩負這些期望與信任，儘速完成第二階段的連署，並且加強宣傳公投的理念，讓國人可以在今年8月28日行使公民投票權，用選票否定蔡政府倉促的政策，用選票告訴民進黨，人民不想吃萊豬，更不信任蔡政府的肉品管理政策。

(中時 )