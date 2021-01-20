前衛生署長楊志良今被網友翻出舊照，指他在去年搭捷運時沒戴口罩。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，民眾不需要獵巫，照片看起來有安全距離，指揮中心也是到秋冬方案才宣布密閉空間沒社交距離要戴口罩，目前沒有開罰的問題。

中央流行疫情指揮中心去年6月7日起有條件解禁口罩規範，大眾運輸若可維持社交距離，民眾進入後可脫下口罩。去年8月，指揮中心推動8大類場合務必戴口罩措施，其中1類場所指的是「大眾運輸場站無法保持社交距離之車廂」，12月起則進一步強制8大類場所戴口罩。楊志良被網友拍的照片，一旁的海報顯示是在去年9月，意即強制戴口罩措施上路前。

陳時中表示，目前來講，口水不是很必要。對於前署長不戴口罩，民眾不需要獵巫，看起來就是有安全距離，指揮中心也是到秋冬方案才宣布密閉空間沒有社交距離要戴口罩，目前沒有開罰的問題。

(中時新聞網)