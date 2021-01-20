嘉義縣政府農業處7日接獲黃姓保育調查員通報，指布袋舊七區鹽田有一隻黑面琵鷺軟腳無法飛行，縣府救援後將疑似中毒的黑琵送至特有生物研究保育中心救治，獸醫師初步懷疑為肉毒桿菌毒素中毒，經施打抗毒素血清後，黑琵狀況改善，今20日中午野放成功。

農業處表示，一位黃姓保育調查人員日前在布袋舊七區鹽田巡視調查時，發現1隻軟腳、無法飛行的黑面琵鷺，縣府據報後將黑琵送至特有生物研究保育中心救護，獸醫師初步懷疑為肉毒桿菌毒素中毒，經施打抗毒素血清後，黑琵狀況逐漸改善，目前已可站立及食用活魚，獸醫師評估可以野放。

縣府救援後將疑似中毒的黑琵送至特有生物研究保育中心救治，今20日中午野放成功。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

縣府救援後將疑似中毒的黑琵送至特有生物研究保育中心救治，今20日中午野放成功。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

農業處說，台灣西南沿海是黑面琵鷺度冬最重要的棲地，2020年全球黑琵度冬族群數4864隻，超過半數約2785隻在台灣過冬，佔全球度冬族群總數57.4％，嘉義縣布袋鎮更是黑琵重要棲息地之一，且度冬族群明顯增加，2017年1月13日記錄到513隻，107年1月19日記錄到559隻，108年1月25日488隻，109年在1月26日550隻。

調查資料顯示，布袋鹽田因提供安全的棲息環境及足夠的食物來源，度冬族群有明顯增加現象，106年1月13日記錄到513隻，107年1月19日記錄到559隻，108年1月25日488隻，109年在1月26日550隻。

(中時 )