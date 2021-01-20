銀行理專A錢狀況愈來愈嚴重，2020年甚至出現盜領客戶錢破3億元，金管會祭出四大強化措施。金管會為防範此類事件，不只訂了「理專十誡」，還祭出四大強化措施，並要求銀行不只做好KYC（認識客戶）、KYP（認識商品）還要KYE（認識員工），包括：掌握理專的「個人品性素行」、「交友」、「財務狀況」等。

在理專行為及商品銷售管理，金管會採取強化四大措施，內容主要有：第一、在2019年6月14日訂定「理專十誡」，另為檢覈銀行落實內部控制防弊功能之執行情形，各銀行稽核單位應於2021年第一季進行查核，並將查核結果最遲於第二季前函報金管會。

第二、理專任用方面，如果是「新進」理財專員，金管會要求銀行任用時，必須採行「盡職調查程序」，建立適當機制瞭解員工品性素行、專業知識、信用及財務狀況，落實KYE（認識你的員工）制度之執行；對於「現職」的理財專員，銀行也必須定期或不定期進行瞭解其信用及財務狀況，預防弊端之發生。

第三、薪酬及考核方面，金管會要求「薪酬誘因」及「考核制度」必須綜合考量財務指標及非財務指標，避免全部薪酬均來自浮動獎酬，或銷售金額之多寡為考量，尤其，理專薪酬亦不得直接與商品業績配額、或最低業績門檻連結。所謂的「非財務指標」包括：是否有違反相關法令、稽核缺失、客戶紛爭申訴等。

第四，商品適配性方面，金管會於相關規定，已要求銀行提供客戶金融商品之建議，一定要做好KYC、KYP的工作，瞭解客戶的理財目的及風險承擔能力並且推介適合的商品。

在強化監理措施上，金管會也研議要從四大面向進行導正，包括要建立誠信文化；精進問責機制；嚴明金融紀律，除了提高罰鍰外，針對缺失較重大的案件，對督導管理人員也會祭出處分、增加銀行作業風險資本計提、甚至在公司治理評鑑時加重扣分或不列入評鑑；強化教育宣導等。

(工商 )