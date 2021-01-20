外交泡泡回來縮短隔離？ 陳時中鬆口：可縮減天數

外交部長吳釗燮今（20）日上午以總統特使身分前往帛琉，祝賀總統惠恕仁（Surangel Whipps, Jr.）就職，由於帛琉號稱新冠肺炎零確診，外交部也評估未來實施台帛安全旅行圈（俗稱旅遊泡泡），開放兩國觀光旅遊的可能性。

由於外傳，外交部希望返台後，可以有外交泡泡，縮短隔離天數，對此陳時中說，外交部來我們再來討論，與帛琉和美國的情況不同，零確診，去的接觸的人也很有限，可以再討論。

不過，經過內政部次長陳宗彥提醒後，陳時中隨即改口，表示，經過專家會議討論，我們同意可以縮減居家隔離天數。

副指揮官陳宗彥進一步解釋，因應帛琉這次只有邀請台灣參加，「因他們認為全世界，只有台灣可以信」，因此由總統蔡英文指派外交部長吳釗燮擔任特使前往，而經專家會議討論，屆時外交特使團5人返台執行5+9天的自主管理，前5天為加強版自主管理，後9天為一般的自主管理。

加強版自主健康管理和一般的有什麼不同？陳宗彥表示，加強版就是避免前往任何不必要的公開場所，且期滿後先採檢，檢驗後再進行9天自主健康管理。

此刻進行外交泡泡是否妥適？陳宗彥表示，帛琉不僅零確診，且台灣與帛琉長期合作，由國內新光醫院協助該國醫療，帛琉目前只對台灣有開專機。

陳宗彥表示，今年年初有先派5人先遣團前往帛琉了解狀況，返台後先依照低風險國家規定，返台居家檢疫5天後做詳細報告，期間也有與指揮中心視訊，最後經專家同意，可執行專案。

因此今天出發的特使團，返台後則可執行外交泡泡，未來帛琉「5+9」的外交泡泡，也將沿用擴大到所有與帛琉的往來模式。

(中時 )