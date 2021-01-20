新塭滯洪池太陽能板遍布大片鳥屎

嘉義縣布袋新塭滯洪池上的浮台型太陽能板去年完工，，近日當地環保團體發現上頭布滿一片片白色鳥屎，引起網民議論，有人說這是「大自然的反撲」，也有人說是「報應」。施作廠商永鑫能源表示「樂見此現象」，代表光電進駐滯洪池後，鳥類不會因此而不來，候鳥季時每月使用清水刷洗太陽能板，1周前才派員清洗，截至目前太陽能板發光效率一切正常。

新塭滯洪池位於布袋鎮龍宮溪排水幹線與八掌溪間，數以千計的候鳥會飛到此處棲息，為鳥兒的度假天堂。嘉義縣政府為配合水利署推動水庫與滯洪池水域型太陽能發電系統計畫，擇定新塭滯洪池池體做為先行標的，與論質疑聲不斷。

新塭滯洪池上的浮台型太陽能板去年完工，，近日當地環保團體發現上頭布滿一片片白色鳥屎。（張毓翎攝）

新塭滯洪池上的浮台型太陽能板去年完工，，近日當地環保團體發現上頭布滿一片片白色鳥屎。（張毓翎攝）

監測布袋鹽田的保育人士邱彩綢老師表示，同仁行經新塭滯洪池，目睹此驚人景象，趕緊下車查看，發現大批候鳥、留鳥停在上頭棲息，有些則站立浮台邊際覓食小魚，鳥兒的白色排遺遍布在一片片光滑、深藍色的太陽能板上。

邱彩綢說，鷺科鳥類過去會在滯洪池附近的陸地、樹梢棲息，現在滯洪池上覆蓋太陽能板，牠們轉移到上面棲息，她推測近日寒流來襲，水中溫度低，大量魚群凍斃，引來許多鳥類前來覓食。

嘉義縣野鳥學會理事長陳建樺說，新塭滯洪池北邊有冬候鳥雁鴨科棲息，南邊為夏候鳥二級保育小燕鷗以及高蹺鴴、東方環頸鴴繁殖區。他強調「絕不反對綠能，但應放對地方」，當時在公聽會上，早就預料會有很多鳥大便的後果。

永鑫能源表示，若光電進駐後影響鳥類棲息，這些候鳥貴客因此而不來，才是他們最擔憂的，因此「樂見此現象」。公司委託學術單位進行長期監控，以鳳頭潛鴨來說，去年觀察到的數量和往年沒有太大差異，自今年開始，每月加倍進行2次鳥類生態調查，觀察光電模組對當地生態資源的影響。

(中時 )