桃園市衛生局停止探病規定實施後，林口長庚21日起一般病房全面禁止探病，加護病房每天固定1次。若患者近期曾至部桃就醫者，系統會提醒醫護同仁加強防護，若評估病患非緊急需要住院、手術者，會建議自主健康管理後再來治療。

院方說明，一般病房全面禁止探病，請家屬改採視、通訊方式，另外加護病房每天固定一次，探視時段上午11時至11時30分，每床每次以1人為限。陪病則是每名住院病人陪病者以1名為限，陪病者採實名登記制度，進入醫院請持「陪賓證」，另請陪病者減少在院內的移動。

(中時 )