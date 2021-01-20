苗栗縣後龍鎮汙水下水道工程，進入緊鑼密鼓階段，繼第1期第1標家戶汙水管埋管及接管工程，於去年年底發包動工後，第1期第2標工程也獲內政部營政署正式匡列預算，展開工程設計，苗栗縣政府水利處並在日前舉行工程說明會，了解地方需求以配合修改局部工程內容。

後龍鎮汙水下道工程，涵括興建水資源處理中心、建置汙水下道幹管、支管及家戶接管等部份，第1期工程費高達9億元，除了水資源處理中心業已在2019年底完工後，苗栗縣政府水利處接下來繼續建置家戶汙水管埋設及接管工程，共分成2個標案進行，第1標經費約1億9千萬元，已在去年12月28日完成發包展開施作。

後龍汙水下道工程第1期涵括了高鐵特區。（謝明俊攝）

水利處接續進行後龍鎮污水下水道管網及用戶接管工程第2標，也獲得內政部營建署匡列全部工程費用，目前已編列800萬元的設計費用，正式進入工程設計階段。

第2標工程範圍為後龍都市計畫區，包括中華路以北、鐵路以東的區域，面積約15公頃，以及高鐵特定區，面積約205公頃，預計接管戶數約550戶、總工程費概估為1億元，預定施工期程約2年。

水利處指出，第2標是後龍鎮第1期污水下水道系統建設的最後一塊拼圖，完工後可大幅降低後龍溪的污染量，後龍用戶接管普及率可達27.35％，全縣用戶接管可提升1.07％。水利處除了施作已定案工程外，並繼續向營建署爭取後龍第2期污水下水道建設經費，擴大用戶接管範圍，來改善環境衛生及河川水質。

(中時 )