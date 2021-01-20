拜登核心幕僚、哈佛大學教授艾利森（Graham Allison）於哈佛大學貝爾弗科學與國際事務中心（Belfer Center for Science and International Affairs）官網介紹頁。（圖／翻攝自哈佛大學貝爾弗科學與國際事務中心官網）

台灣大學2018年12月21日新聞稿。（圖／翻攝自台灣大學官網）

美國準總統拜登即將就任，拜登核心幕僚、哈佛大學教授艾利森（Graham T. Allison）日前直言，拜登明白只有一個中國、美國不會承認台獨，言論引發國內關注，國人也好奇艾利森背景。資料顯示，艾利森是經典「哈佛人」，畢業於哈佛大學、也任該校要職，其著作堪稱國際關係領域經典，3年前也應邀來台灣大學演講，台大尊其為「不可動搖的大師」，就連前澳洲總理陸克文、前聯合國秘書長潘基文、新加坡總理李顯龍皆曾受教於他。

艾利森擁有哈佛大學政治學博士學位，畢業後留在哈佛大學繼續博士後研究，並接續擔任哈佛助理教授、哈佛副教授、哈佛全職教授、哈佛甘迺迪政府學院院長、貝爾弗科學與國際事務中心主任，可謂「學術血統純正」。

艾利森在美國前總統雷根任內，擔任國防特別顧問；柯林頓期間，擔任國防計畫助理部長，並提供雷根至歐巴馬每一位總統的國防部長諮詢服務。不僅如此，兩次獲得美國國防部公共服務特別獎章，為非軍事人員所能獲得的最高榮譽。艾利森還兩次獲得美國國防部公共服務特別獎章，為非軍事人員所能獲得的最高榮譽。

對古巴飛彈危機與美蘇冷戰的研究與見解，奠定了艾利森的卓著聲譽，2013年出版的《李光耀：大師論中國、美國與世界》、2004年《核恐怖主義：可預防的終極災害》，以及1971年他的首本著作《決策的本質：解釋古巴導彈危機》皆締造全球銷售紀錄、榮獲各大媒體殊榮，為國際關係學必讀鉅著。此外，艾利森分析過去500年世界歷史中的強權衝突，發現但凡是有一迅速崛起的新興強權（rising power），幾乎都將與既有的統治強權（ruling power）爆發軍事衝突，提出「修昔底德陷阱」理論，更是震撼世界，讓國際社會對美國、中國兩大強權是否「終將一戰」，高度關注。

台灣大學社會科學院2018年12月11日曾邀請艾利森專題演講，根據當時的新聞稿指出，演講現場座無虛席，並尊稱艾利森為「美國著名國際政治問題研究專家」、「不可動搖的大師地位」，除了1970年代對古巴飛彈危機有深刻研究，對美蘇冷戰亦有精闢的見識，就連前澳洲總理陸克文、前聯合國秘書長潘基文、新加坡總理李顯龍皆曾受教於他，非凡地位可見一斑。

(中時新聞網)