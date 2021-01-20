美國總統拜登將就任，美國準國務卿布林肯（Antony Blinken）出席美國聯邦參議院外交委員會任命聽證會時表示，拜登政府絕對會延續對台承諾，不只確保台灣有能力自我防衛，也盼台灣在國際上扮演更大角色。對此，民進黨前立委林濁水表示，先前國民黨紛紛批民進黨押錯寶，如今布林肯強調美國將延續對台承諾，看來國民黨期待落空了，一心一意等著台灣被拜登修理，卻等不到，真可憐。
拜登核心幕僚、哈佛大學教授艾利森（Graham T. Allison）日前曾公開表示，拜登理解世上只有一個中國，不會支持台獨，引發國內關注；不少觀察也認為，拜登不會像川普一樣、拉台反中。林濁水今（20）日在臉書表示，19日以前，國民黨大大小小、一個接一個批民進黨押錯寶，就等拜登上來翻川普的案，回到歐巴馬路線，台灣就有苦頭吃了。
不過，由於布林肯說拜登政府將延續美國的對台承諾，又肯定川普對大陸採取強硬態度是正確的，只是方法不同，林濁水直言，「看來國民黨的期待落空了」。
林濁水指出，早說川普反中根本延續歐巴馬重回亞太戰略，不喜歡民進黨和川普也就罷了，國民黨「一心一意等著台灣被拜登修理，真可議，又等不到，真可憐」。
對於布林肯的友台言論，外交部發言人歐江安表示今表示，未來我國政府將持續在既有良好基礎上，與美國拜登政府團隊攜手合作，深化台美緊密友好夥伴關係，共同促進印太區域的和平、穩定及繁榮。
(中時新聞網)
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