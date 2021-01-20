蓮霧受到寒害情況不一且受災面積大，立委周春米力促災損申報期限能再展延1周，以利果農面對延遲性落果的災損申報。（周春米提供）

連續3波寒流，嚴重傷害屏東蓮霧結果及收成，立委周春米接到果農陳情後，立刻邀集農糧署、屏東縣政府、鄉鎮公所及農會，前往蓮霧果園會勘，發現因災情嚴重，確實無法在期限內完成申請程序，因此立刻要求農糧署回報產地狀況，請農委會務必將蓮霧災損申報期限延長1周，回應農民需求。

周春米表示，農委會原先公告從1月11至20日受理農民向鄉鎮公所申報寒害災損現金救助，但連續3次寒害，造成蓮霧有延遲性落果、無法結果、發育不完全等不同程度損害，加上部分鄉鎮公所勘查人力吃緊，及蓮霧受損範圍過大，根本無法如期完成申報，也讓原本立即災損公告及申報效果大打折扣。

周說，接獲農民陳情之後，立刻邀集相關單位到現場會勘，實際了解果農面臨困境，發現除了落果損失外，此次蓮霧從開花、入果到採收3階段的損害樣態包括凍傷、咧嘴、失水、未成熟等情形，需要鄉鎮公所更仔細勘查拍照留證，才有利於縣府及農委會後續救助認定。

因此，周春米要求農委會在1月20日原訂的申報期限之後，將蓮霧災損申報期限再展延1周，以利果農面對延遲性落果的災損申報。周春米強調，面對極端氣候，農民損失慘重，希望農委會照顧農民的初衷多一分體恤，她會繼續追蹤此案，讓受損的農民得到政府照顧，降低損失。

(中時 )