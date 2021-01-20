王中平和老婆余皓然結婚25年，一對兒女遺傳父母好基因，18歲女兒韓菲更被譽為「神級正妹」，王中平、陳仙梅20日出席新八點檔《黃金歲月》宣傳活動，聊到是否會擔心女兒談戀愛？王中平笑說：「我都有萬全準備，心理建設外，把妹招式也要與日俱進」，更揚言下「限愛令」，規定女兒26歲才能談戀愛，一旁的陳仙梅忍不住說：「太晚了啦」，王中平笑駁：「我現在就是當年你爸的心情！」

為何設定26歲？王中平說：「哪時可以看過一些例子，希望她成熟一點」，女兒有接受？他說：「當爸爸有我的底線，也許你不遵守，但是我原則」。王中平更說，會盡量不妨礙女兒情況下「注意她」，不讓女兒發現，像有次去女兒學校活動，「戴帽子混進去，看看有沒有男生特別互動」，沒想到後來露餡，女兒一度不跟他說話。

王中平不善用3C，連line都是老婆幫申請，第一個好友是九孔，不過他自爆「她（女兒）的行蹤app，我們有下載」。女兒今年將高中畢業，已申請到國外大學，預計會到加拿大念書，但仍要視疫情情況而定。

陳仙梅和攝影師老公印第安結婚7年，育有2個兒子，老公近期剛返台，21日將完成隔離14天，近期疫情擴散，她稱「我不讓他回家」，希望老公再多檢疫7天，等於住滿21天，核酸檢測若為陰性再返家。她婚後專心帶2個兒子，暌違7年再拍八點檔，擔心一忙小孩課業走鐘，近期也跟老公商量，是否要留一人在家顧小孩。

王中平在《黃金歲月》和王彩樺飾演夫妻檔，在歌廳秀中會有台語相聲，而王彩樺語速快，他近期狂聽錄音帶練說唱。陳仙梅劇中和葉家妤同為唱跳歌手，為戲她特地學舞，坦言不拿手是一大挑戰，自虧「怎麼會找我」。

陳仙梅、王中平20日特地跟書法藝術家黃明勝老師學習寫書法，黃明勝老師也在陳仙梅、王中平手臂上揮毫，為《黃金歲月》寫下「黃金歲月、牛氣沖天」的祝福賀詞，2位也分別寫「金牛大吉」、「恭喜發財」春聯送給觀眾。

王中平、陳仙梅向書法大師黃明勝學寫毛筆。（民視提供）

黃明勝老師在王中平手臂上揮毫。（民視提供）

陳仙梅秀出手上大師揮毫。（民視提供）

(中時 )