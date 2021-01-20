法國標緻等PSA集團和義大利飛雅特等FCA集團在上周六正式合併，新集團Stellantis執行長周二指出，將給旗下14個品牌相同的成功機會，並對提振中國業務開放所有選項。
執行長塔瓦雷斯(Tavares)為前PSA集團執行長，周二首度登台做出宣示，表示非常有信心交出規劃中的50億歐元(約60億美元)的合併綜合效果，包括在未來4年執行80%進度；執行長只提成本刪減，承諾不會裁員。
Stellantis在意、法股市上市之外，另在紐約股市周一的首上市也上漲10%。Stellantis集團目前位列全球第四大汽車集團，執行長認為目前的目標不是要做大，而是要做更好，並補充指出，今年集團將推出十款電動車。
目前塔瓦雷斯已經成立一工作小組，要查明前FCA集團和PSA集團在中國「到底出了什麼錯」；兩家公司皆在全球重要汽車市場表現乏善可陳。新工作小組的五位高層將尋求重返中國市場；關於是否包括尋求新的在地合作夥伴時，塔瓦雷斯表示，公司助排除任何事物。
對於裁員議題，執行長認為，將開發電動車的成本分散開來，就是抵擋裁員最好的盾牌。Stellantis的14個品牌涵蓋標誌、雪鐵龍、歐寶(Opel)、飛雅特、瑪莎拉蒂，以及美國道奇的吉普車。
關於是否對英國特別是Ellesmere港的工廠進行新投資，執行長留下問號，表示這對車廠和脫歐協定都是一種初步考驗。
(時報資訊)
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