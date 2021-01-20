美股強勢上漲，但台灣本土疫情恐蔓延；台股開高走低，收盤跌71點至15806點，成交值擴增至4158億元；台股因台積電(2330)再創新高支撐指數力守15800點以及5日線，但僅台積電續強，多數個股下跌，防疫概念股則全線飆升。

美國可望推出更大規模紓困方案，美股四大指數上揚，漲幅介於0.38至3.36%，費城半導體指數再創新高，台積電ADR上漲4.85%，日月光ADR大漲7.88%，聯電ADR暴漲13.78%。

台積電早盤達650元，再創新天價，聯發科(2454)、日月光投控(3711)也續強，半導體股率領台股攻上一萬六千點關卡；但航運股仍開高走低，傳產股未跟上台股多頭步調，台股早盤開高後震盪，雖台積電股價創新高，台股並未攻過上周五高點16041點。

台北股市今天開高走低，收盤跌71.19點，為15806.18點，跌幅0.45%，成交金額4158.77億元。盤中最高16004.32點，最低15745.48點。

美股費城半導體指數創新高，台積電與聯電美國存託憑證(ADR)同步大漲，帶動兩檔今天股價走高，台積電早盤達650元，再創新天價以及市值再創高，聯電(2303)也續創18多年來新高。

美國科技股續強，台股資金集中電子股，台積電(2330)、聯發科(2454)、日月光投控(3711)、鴻海(2317)等強勢股早盤續強；但航運貨櫃指標長榮(2603)、陽明(2609)早盤再度開高走低；金融股富邦金(2881)、國泰金(2882)等下跌，以及裕隆(2201)等汽車股、中鋼(2002)等原物料股皆走低。

另一方面，桃醫疫情進入社區，康那香(9919)、南六(6504)、國光生(4142)等防疫概念股大漲。桃園醫院新冠肺炎群聚案延燒，指揮中心20日也宣布新增1例本土病例。

早盤台股最高16004點，並未攻過上周五創下之高點。台積電收盤仍再創收盤價新高，漲20元至647元；不過，股王大立光(3008)續弱，鴻海也小跌，面板以及DRAM等人氣股也不敵恐慌性賣壓，大型電子股僅台積電收盤仍在高點。

台積電太強，台股目前在5日線之上，但電子個股大多開高走低，甚至開低走低；金融不振，傳產僅防疫概念股強勢。台股呈現指數居高，個股表現弱多於強，好像「一個台股，兩個世界」。

(時報資訊)