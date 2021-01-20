雷射與光纖專業公司Lumentum Holdings Inc周二宣布，將以57億美元收購電射製造商Coherent，盼籍此在快速成長的電射與光子學市場拓展事業版圖。

Lumentum這個現金加股票的收購提案，與Coherent上周五（1/15）收盤價相比，相當於溢價49%。

Lumentum周二股價重挫11%，收在94.60美元。Coherent股價飆升29.7%，收在197.01美元。

根據交易協議，Coherent股東每股將獲得100美元現金與1.1851股Lumentum普通股，並料將擁有合併後公司約27%股份。

Lumentum以無線網路零組件與其3D臉部感應辨識技術而聞名，許多分析師表示，這項技術支援了蘋果公司的Face ID、Animoji與肖像模式功能。

Lumentum計畫透過該收購案拓展在電射技術市場的版圖。雷射市場目前約佔Lumentum約10%營收。這項交易預計將於2021年下半年完成。

(時報資訊)