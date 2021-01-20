橘子集團宣布，將基於2020橘子線上嘉年華的經驗上，進一步突破框架，於1/29-1/31寒假期間，舉辦遊戲產業的新型態展覽「2021橘子嘉年華」。攜手三創生活園區，充份融合線上線下場景，提供橫跨逛展、娛樂消費、餐飲美食與互動科技的全方位展覽。

橘子集團董事長劉柏園指出：「透過這次的橘子嘉年華，橘子將全力把原有用戶及線上直播所匯聚的能量導向線下場景，打通虛擬服務到實體通路的最後一哩路，讓玩家開心享受各種有趣的娛樂體驗；而在線下的使用者歷程，也有機會轉化成更便利的線上服務，我相信這將是後疫情時代的必然趨勢。」同時也期待，透過三創生活獨具的多元策展空間、ACG族群特性以及串接的橘子支付金流，逐步理解玩家線上到線下的用戶行為，持續開發創新服務，完整橘子生態圈。

針對本次跨域合作，三創生活董事長郭守正表示：「三創生活作為科技與文化匯聚的互動場域，我們觀察到除了單純消費，更多的ACG主題展覽、偶像活動與強勢IP亦是吸引用戶目光的利器，期待本次與橘子的合作，打造一場前所未見的展覽盛宴，並藉由動態分析OMO （Online–Merge-offline）消費模式，提供三創生活玩家更全面的服務。」

本次參與「2021橘子嘉年華」10大遊戲IP橫跨手遊、端遊，包括《天堂M》、《新楓之谷》、《跑跑卡丁車》、《龍之谷：新世界》、《月光雕刻師》、《魔力寶貝M》、《艾爾之光》、《新龍之谷》、《新瑪奇》與《CSO絕對武力》，並納入ACG玩家喜愛的公仔與偶像文化，以泛ACG的型式呈現；並集結橘子集團旗下遊戲、支付、電商及生活入口beanfun!，結合三創生活百貨通路與點數資源，提供線下融合線上的逛展、娛樂消費、餐飲美食等跨情境體驗。

為串接線下策展、線上直播，提供消費玩家四天不斷線的嘉年華體驗，橘子集團以beanfun!生活入口平台出發，推出三創限定寶箱，LBS技術同步輻射三創生活內beanfun!用戶，並告知全用戶三創限定好康，有效導引人流；搭配活動現場派發各種數位票券與點數，提供玩家一鍵收進各項好康。為服務容易手滑的線上玩家，亦提供隨看即買的直播電商機制，更有首創的線上抽盲盒，提供ACG玩家創新娛樂消費體驗。

「2021橘子嘉年華」活動包含線上與線下活動，線上活動活動時間為1/28(四) - 1/31(日) 19:00 連續四天，透過Facebook遊戲橘子Gamania粉絲團直播；線下展覽則在1/29 (五) - 1/31(日) 11:00-21:00於三創生活園區1F 十二立方舉行。

正逢寒假旺季，2021橘子嘉年華預熱活動今(20)日起跑，近兩周期間將送出零用金、GASH點數、三創生活點數、有閑優惠券與遊戲周邊等破百萬好康，並以ACG玩家出發，連續四天規劃融合娛樂、電競與綜藝等主題的線上直播，包含1/28星座命理老師與偶像藝人共同試手氣，預言新年度運勢，1/29-1/31《跑跑卡丁車》、《天堂M》與《新楓之谷》輪番上陣，近20組藝人網紅線上同歡。

(科技)