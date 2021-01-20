國內疫情擴大，國民黨主席江啟臣今天在中常會呼籲疫情指揮中心，對第一線醫護的勞動條件，從寬認定，並且加速防疫津貼發放。這段時間，指揮中心各項資訊的公布或面對防疫資訊露出的態度，已經招致外界質疑，引發政治聯想，呼籲指揮中心秉持防疫專業，落實蔡英文總統所說的「資訊越透明、防疫越有效」的宣示。

對於中常會是否因應疫情改為視訊舉辦？文傳會主委王育敏受訪說，國民黨中常會本就要求與會者戴口罩並會對其量體溫，也都會遵從指揮中心的集會指引，目前還沒有要改。

江啟臣說，這幾天，桃園部立醫院爆發新冠肺炎的群聚感染，讓國內穩定控制的疫情出現危機。也凸顯出疫情變化快速，人類跟病毒的戰役仍在艱苦的對峙當中。國民黨不但要為第一線的醫護加油，所有的醫護人員我們也應該做他們最堅實的後盾。也期待防疫指揮中心應該做好萬全的準備，關注第一線醫護的勞動條件，從寬認定，並且加速防疫津貼發放，給予醫護最實質的支持與鼓勵。

他也說，面對防疫指揮中心接下來可能提高防疫工作的強度，國民黨也要再次宣示，會依照防疫指揮中心的指導，在確保符合防疫工作的前提下，推動連署、宣傳工作。也再次呼籲防疫指揮中心，應該謹慎面對疫情變化，強化落實疫調工作，並且與地方縣市政府緊密溝通協調，確保地方縣市政府可以確實執行防疫工作。

江啟臣表示，尤其過去這段時間，防疫指揮中心各項資訊的公布，或是面對防疫資訊露出的態度，已經招致許多外界的質疑，引發政治聯想。我們仍呼籲防疫指揮中心秉持防疫的專業，落實蔡英文總統所說的「資訊越透明、防疫越有效」的宣示。不但要降低人民恐慌，更要確認標準一致，才能夠確保防疫中心的公信力，有效執行防疫工作。

(中時 )