桃園部立醫院感染事件滾雪球，引起外界關心，桃園未來有沒有封城的可能性？陳時中，要匡列的我們都會宣布，看起來整體事件是院內比較嚴重，社區也會積極注意。

陳時中說，目前國內防疫停留在境外移入而有零星的社區感染的層級，相對我們是避免，希望建議，大型活動可以停辦或是延遲來辦理，但相關規定仍維持與原本相同。

他強調，現在感染源都清楚，不會升級，但範圍比較大，所以提醒民眾提高警覺，隨時配戴口罩，酒精隨身攜帶，一定要去某些地方時，事前事後，維持消毒，對個人是有保障的。

也有人關心，高鐵要不要加嚴？陳時中說沒有，除了零星個案沒有人帶口罩，目前都很完整，其他區域也都很有進步。

是否因為社區感染危機升溫才要提醒民眾隨時帶酒精？陳時中說，儘量啦！因為無法完全排除接觸傳染的可能性，有更多保護對個人是保障。

陳時中也說，現在不少國人都鬆懈了，早期大家回家會把外套換起來，鞋子也會噴一噴，個案就相對少，進門前就要清消，這些動作應該都鬆懈了，病毒無所不在，多一份小心多一個保障。

各界關心，民眾此刻是否不要前往桃園？陳時中說，國軍說不要去，是有他們任務的需要，但整體來說，避免去人多擁擠的地方，勤洗手是公共衛生重要的事情。

(中時 )