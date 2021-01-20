空服員出身的林佩瑤擁天使臉孔、魔鬼身材，有一副好歌喉的她，因參加《超級星光大道2》闖出知名度，林佩瑤也因此被受封是「最美空姐」，在網路上的人氣很夯，不吝嗇分享生活日常的林佩瑤，近日則在網上分享一系列網美照，只見她辣穿低胸細肩帶就入鏡，而林佩瑤一個轉身更是讓她傲人上圍曲線全現形。

林佩瑤近日到南投旅遊，她也在民宿陽台拍一系列網美照，林佩瑤辣穿低胸、細肩帶小洋裝，搭配毛毛外套入鏡，林佩瑤不只放送長腿，在老公視角的照片中，林佩瑤的頭髮和外套都擋不住她的傲人上圍，畫面超「胸」。

更吸睛的是，林佩瑤把外套脫下，大方露香肩和細肩帶上衣，而林佩瑤一個側身更是讓她傲人上圍曲線全現形，畫面讓網友眼睛大吃冰淇淋，林佩瑤還自嘲寫下：「網美照的背後...要化妝2小時 吹頭髮半小時 配衣服10分鐘 Set場景10分鐘 喬角度always 重點是還要有一個耐心100的老公 恭喜老公度過難熬的一天」。

林佩瑤美照獲得網狂讚好看「太美了」、「身材也太好啦！！」、「人美景美拍攝效果也很讚」，還有人大讚老公很會拍，對此，林佩瑤也嘴甜讚「老公這趟加分加分」，同時，女星熊熊也不禁留言問：「化妝到底怎麼2小時」，還釣出林佩瑤回應：「我化妝真的超慢化超久！！我光貼雙眼皮貼就要十分鐘，因為一直貼失敗」。

(中時新聞網)