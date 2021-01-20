台中大甲江南社區活動中心為當地重要的活動與集會場所，但戶外廁所老舊狹小。台中市議員施志昌20日邀集大甲區公所、大甲區江南里長與江南社區發展協會會勘，大甲區公所承諾拆除改建，預計過完年後動工，並在周邊裝設戶外健身器材，提供社區居民運動休憩。

江南社區活動中心啟用數十年，每年三官大帝祭祀、選舉投票等大型活動，廁所不敷使用。施志昌表示，自己接獲地方反映，希望可以改建戶外的廁所，以因應大型活動需求，並希望設置戶外健身器材，供長輩活動使用。

江南里長李文登表示，江南社區活動中心內除了戶外1間廁所之外，活動中心內其實還有1間男女廁所和無障礙，但選舉投票所設在活動中心內，活動中心內的廁所就不能使用；然而，戶外廁所狹小，曾有里民排隊等候投票，來不及如廁，直接在室外隨地便溺。

大甲區公所表示，會依照議員與里長的建議，拆除重建戶外廁所，並設置戶外健身器材，提供當地長輩里民運動。預計過年後動工，工期約2個月，總經費約90萬元。

(中時 )