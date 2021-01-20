運輸科學系副教授高聖龍（左）說，AIS可蒐集全球海上交通與海水文氣象大數據資料。（國立台灣海洋大學提供／陳彩玲基隆傳真）

科技部2020年啟動小型立方衛星計畫，由國家實驗研究院遴選3組立方衛星研發團隊，其中國立台灣海洋大學研發的「玉山衛星」是這次尺寸最小的立方衛星，可搜集海上氣象資訊，提升漁場管理效能，預計22 日於美國卡納維爾角空軍基地升空。

據了解，這次衛星計畫皆由國內3組團隊自主研製，製作1.5U、2U、3U三枚立方衛星，分別取名為「玉山」、「堅果」、「飛鼠」衛星，軌道高度在450至600公里，其中海大研發的「玉山衛星」尺寸最小，僅1.5U，重量1.5公斤。而立方衛星優點為成本較低，適合實驗性質、先期驗證性質的任務，其標準化、模組化規範，也可減少運輸與發射成本。

海大研究團隊將自動識別系統（AIS）、自動封包回報系統（APRS）裝載於玉山衛星，運輸科學系副教授高聖龍說，AIS可蒐集全球海上交通與海水文氣象大數據資料，並擁有衛星星鏈通訊，與人工智慧結合能提升船隻動靜態準確率，此外，也能與AIS海大地面站連結，蒐集海上氣象資訊，未來應用在漁業資源管理上，將可全面性監測海事交通，有效提升其效率與效能。

高聖龍說，不只偵測船隻，玉山衛星上的APRS接收器也能接收車輛、地面裝置發出的訊息，做交通和大範圍環境監測。國家太空中心指出，「玉山」、「飛鼠」衛星，預計在台灣時間22 日晚上搭乘SpaceX的獵鷹九號火箭（Falcon 9），於美國卡納維爾角空軍基地升空。

(中時 )