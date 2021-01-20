台北一名20多歲的妙齡女小芳（化名）2018年7月與朋友到KTV喝酒唱歌，酒後坐上計程車返回住所，當時朋友擔心她安全，還特別叮囑司機送到後須打電話告知，不料司機送達並告知後，竟起了色心，將小芳載到後巷性侵；該司機事後辯稱只是將對方脫下內褲後，在腿上磨蹭，但法院不採信，判處4年徒刑定讞。

判決書指出，20多歲的小芳2018年7月與林姓女同事到到台北市大安區的錢櫃KTV喝酒狂歡後，當晚凌晨2點多酒醉之後由林女攙扶至門口，交由劉姓計程車司機載回至小芳位在內湖路三段的住處；當時林女還交代該計程車司機送到家門口後，需打電話告知她，確保林女的安全。

不料該計程車司機送到家並打電話告知林女後，眼見小芳爛醉不醒，竟再度將門關上，載對方到住家後方的巷子，在車內性侵小芳得逞，一直到清晨5點多他翻找小芳證件後，才將對方送到家。小芳早上醒來後發現下體疼痛，驚覺遭到性侵，連忙聯絡朋友到醫院驗傷，並報警提告。

該計程車司機在法庭上供稱，他當時確實在後座趁小芳酒醉時脫去對方內外褲，但他只有脫去褲子，朝對方的大腿磨蹭，否認性侵，但最高法院仍以乘機性侵罪判他4年徒刑定讞；民事不分，小芳向他求償100萬元，但他說被判刑後沒有收入，希望能減少金額至30萬，並有誠意希望和解。

(中時新聞網)