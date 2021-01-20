醫院評鑑延至7月 視疫情決定是否改線上評鑑 14:562021/01/20 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 今年醫院評鑑將延至7月，屆時將視情況決定要改書面或線上評鑑。(資料照/指揮中心提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情發威，去年中央流行疫情指揮中心曾停止醫院評鑑。對於今年的醫院評鑑，指揮官陳時中今表示，會延後到7月，若實體評鑑不能縮短時間就會改為書面或線上評鑑。 陳時中表示，醫院的評鑑會根據疫情來做訂定，當然能有實體的最好，但希望縮短時間。如果不能縮短，就會改為書面或線上，現在所有評鑑延遲到7月以後，到時再看看要如何辦理。 《國際社會》鄰國不努力防疫 德國警告關閉國界 楊志良籲擁護陳時中 最大擔心竟和蘇貞昌有關 (中時 ) #評鑑 #醫院評鑑 #7月 #縮短 #陳時中 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 獨》採檢費暴貴陳時中不認 醫檢師揭驚人真相 13:132021/01/20 生活 農產促銷強碰疫情不停辦 獅潭橘莓戀周末登場 14:342021/01/20 寶島 黃偉哲突喊卡蜂炮 鹽水人論戰 廟方：2週後視疫情再決定 09:232021/01/20 政治 專家籲 速進行全院及社區普篩 04:102021/01/20 焦點要聞 桃園宣布取消大學博覽會 關懷據點禁唱歌停共餐 12:562021/01/20 生活 確診越籍看護感染源仍不明 陳時中14：00記者會 10:092021/01/20 生活 部桃院內現況曝光 前線護理師：還能撐多久 12:372021/01/20 生活 鎮瀾宮搶頭香取消、台北燈節延後 全台大型活動異動一次看 12:012021/01/20 生活 事實證明楊志良沒說錯 04:102021/01/20 時論廣場 8天9確診 強勢的病毒株在傳染 04:102021/01/20 焦點要聞 「準備收治新冠病患」嚇壞人 高榮：只是好意提醒 12:472021/01/20 生活 生活熱門新聞 國防部下令官兵別去桃園 網驚事情不單純：陸軍5大部門全在那 - 生活 直播》9天10確診！再增一本土 護理師案839阿嬤染疫 - 生活 部桃群聚再增4確診 這1例讓前台大醫頭皮發麻：不要去今天開幕的店 - 生活 越南看護感染源找到了 指揮中心：被案838住院醫師傳染 - 生活 獨》採檢費暴貴陳時中不認 醫檢師揭驚人真相 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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