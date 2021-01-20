新冠肺炎疫情發威，去年中央流行疫情指揮中心曾停止醫院評鑑。對於今年的醫院評鑑，指揮官陳時中今表示，會延後到7月，若實體評鑑不能縮短時間就會改為書面或線上評鑑。

陳時中表示，醫院的評鑑會根據疫情來做訂定，當然能有實體的最好，但希望縮短時間。如果不能縮短，就會改為書面或線上，現在所有評鑑延遲到7月以後，到時再看看要如何辦理。

(中時 )