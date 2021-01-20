美國即將舉辦總統就職，國民黨主席江啟臣今天在中常會指出，再過幾個小時，美國即將進行正式的政權轉移。國民黨衷心期盼美國從大選以來的紛爭能夠平息，回歸民主制度常軌。他更要以中華民國最大在野黨主席的身份，感謝過去美國政府對於中華民國的支持，也要給予新任的拜登總統以及團隊最誠摯的祝福。

江啟臣說，期待國民黨與美國各黨各派長久的情誼永續，中華民國與美國的邦誼堅實，共同為民主憲政以及普世價值奮鬥，齊心做好防疫工作，讓人類早日終結新冠肺炎的侵襲。謝謝大家。

(中時 )