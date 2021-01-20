NC Taiwan旗下遊戲《新天堂II》今(20)日改版，一般、經典、亞丁伺服器都分別推出更新內容。其中亞丁伺服器推出全新種族「風靈」，以及全新同名伺服器。

傳說的種族，風靈登場！

來自妖精谷風之聖殿的風之一族，手持雙鎗、身手靈巧、能利用元素進行戰鬥，風靈的出現，將成為席捲亞丁王國的風暴！

「風靈」是精通遠近距離戰鬥的新混合性種族，擁有傲視戰場的均衡技能以及千變萬化攻擊模式的職業。風靈專屬的新職業群-獵者，高速的節奏感搭配輕快的動作，能夠運用在各種戰場，擁有讓人無法預測的攻擊模式，能自由穿梭在險境中而游刃有餘！其職業概念是「綜合型戰鬥職業」，隨著技能元素之風等級提升，外型也會改變並強化元素能力，提高緩速和束縛的抵抗力，高速移動為風靈的特徵。風靈的戰鬥類型為「可變形的廣域技能」，依據敵我對象不同，套用不同的廣域技能效果，同時運用兩種力量來戰鬥時，可以左右戰況，是極具戰略位置的多重職業。

更多關於風靈的介紹請參考官方網站。

《新天堂II》今日改版，開放全新伺服器以及全新種族「風靈」。(圖/遊戲公司提供)

精彩活動

歡慶風靈伺服器全新開放，官方推出了風靈專屬優惠活動「沙哈的恩典」。活動期間(1/20~2/17)內，所有登入新伺服器風靈的角色，皆可獲得來自風靈的祝福，可獲得以下優惠輔助狀態：

EXP/SP+30%

靈魂彈/魔靈彈傷害+10%

攻擊速度/施法速度+50

移動速度+5

另外，活動期間內至官網輸入指定序號，即可獲得Lv1~Lv76的完整支援「風靈起始組合包」

此次改版亞丁伺服器首次開放職業變更與帳號內道具分享，活動期間(1/20~2/17)內，每個帳號限定購買3次「職業變更券」，改變職業後等級不用從頭練，EXP和紋章也都維持，冒險不用重新開始！

配合改版開放的還有帳號內共享道具增加，可以分享先前設定為無法帳號分享的刻印與其他的能力提升道具。此外，亞丁伺服器也首次開放恩寵優惠，活動期間內只要狩獵，就能獲得恩寵藥水，角色/獵場等級越高，恩寵獲得量越高！

除了亞丁專屬活動外，一般伺服器與經典伺服器也推出了經驗加倍活動，1/20~2/17活動期間內，EXP/SP分別加100%與50%。而所有狩獵首領重生時間也縮短50%(限一般伺服器)。

為感謝所有新天堂II冒險者陪伴新種族風靈的誕生，推出「黑色感恩慶」活動，活動期間內進入官網酷碰專區輸入專屬活動序號即可獲得獎勵！

以上各伺服器更新內容與活動訊息可至官方網站查詢。

(科技)