展望2021，東森集團因應目前疫情險峻的大環境，提出《後疫情新常態時代》六大發展策略，首要將著重發展生鮮、食品，民生消費用品。並全力推動「東森農場」，整合「熊媽媽」生鮮垂直電商，發展優質自營商品。

第二、善用新聞雲線上流量、線下門市媒體流量、直消電商擴散流量、東森幣行銷，及背後數據整合，協助零售發展。第三、持續推動線上銷售，線下體驗的策略，2025年目標自然美台灣直營店300家，寵物雲300家，並升級目前現有的自然美直營店，打造為四美複合店，讓女性朋友走進自然美，都能享受到十全十美的全方位頂級美容體驗。

第四、強化自營商品，特別著重美容、保健、生鮮食品、民生消費品類，東森集團將擬與台灣大學、輔仁大學進行產學合作，包含產品研發與功效驗證。透過集團大採購平台，把關嚴選品質，以合理的價格推出，讓消費者買得開心、用得安心、吃得健康。

第五、美容走向生技科學，熟齡也講究美，隨人口結構高齡化轉變，對健康的需求市場擴大，東森集團更將全力在商品上、服務上發展「大美業」與「大健康」產業。

去年由東森直消電商推出的《活泉精華膠囊》、《白茶系列》都銷售都創下佳績，在在證明東森產品研發的堅強實力，能夠得到台灣大學等先進高科技實驗驗證與肯定，正式上市前，都經過百人實測，絕對保證東森嚴選品質優良。

第六、加深在地化與國際化發展，零售與媒體都已經不是台灣業者相互競爭，是境外雲端平台加入競爭，也是不同產業跨界競爭。東森集團媒體策略在地化布局樓宇廣告，交通媒體，零售布局線下門市，加深在地化經營。透過線上草莓網，社交電商線下門市拓展（自然美），全面扎根台灣、立足亞洲、放眼全球。

東森集團未來也將更積極擴張線上線下布局，並即將於2024年進駐新北市林口企業總部，與三立、三井集團比鄰而居，結合ETtoday新聞雲、聲林之王國際IP等數位媒體優勢，導入AI、IOT新科技，打造總高度439公尺的林口新地標，瞄準「台灣坎城」目標，以建構一站式服務的東森生態供應鏈。

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