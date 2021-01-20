北市萬華車站地下停車場20日啟用，成為萬華區第8座地下停車空間，停車空間為地下2層樓、297格汽車位、50格機車位，北市副市長彭振聲指出，開幕首月為試營運，民眾可免費入場停車，正式收費將從2月20日開始，收費標準汽車每小時最高40元、機車免費，且全數車位配置在席偵測及智慧尋車系統，節省民眾停車時間。

彭振聲指出，萬華車站四周匯聚各種特色街區、古蹟寺廟及美食小吃，吸引不少遊客特地前來，但隨著遊客增加，老街商圈湧入大批車潮，街頭巷尾隨時都在爭搶停車格，整體停車空間明顯供不應求，還有里民反應自家車位遭陌生車輛霸佔，對此，政府將康定路兩側4千多坪的平面停車場，改建成地下停車場，除了要紓緩在地停車需求，也希望帶動在地商圈活化。

萬華車站地下停車場啟用 提供轉乘民眾297格車位。（吳康瑋攝）

萬華車站地下停車場啟用 提供轉乘民眾297格車位。（吳康瑋攝）

萬華車站地下停車場啟用 提供轉乘民眾297格車位。（吳康瑋攝）

萬華車站地下停車場啟用 提供轉乘民眾297格車位。（吳康瑋攝）

萬華車站地下停車場啟用 提供轉乘民眾297格車位。（吳康瑋攝）

議員徐立信透露，萬華開發時間較早，街道巷弄也較狹小，部分道路要讓汽車通行都非常困難，更不可能額外去規畫路邊停車格，連自己平時開車外出，要找到路邊停車位，都是個大難題，呼籲市府未來釋出釋出更多閒置空間打造停車場，改善停車空間不足的問題。

停管處營運科長羅至浩指出，停車場開放後，將紓緩周邊建物附設停車空間不足的問題，且為了回饋停車場周邊里民，於停車場所在里設籍里民，享汽車全日月票7折優惠，每月3360元、設籍停車場出入口周邊半徑300公尺內的里民，享汽車全日月票8折優惠，每月3840元。

羅至浩強調，全市110座地下停車場，已有69座完成裝設在席偵測，市府目標在今年內，除了8座機械式停車場不裝設，其餘102座地下停車場，全數裝設在席偵測系統，完成全市停車空間智慧化的目標。

(中時 )