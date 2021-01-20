【愛傳媒獠次郎專欄】聽說嘉義市的美食除了火雞肉飯滿街都是、涼麵一定要加美乃滋之外，還有一個非常恐怖、恐怖非常的傳說，連在地的嘉義人都很不想讓外地人知道，因為它不僅是好吃，而且份量大到驚人，價位卻相當的親民，所以食量小的千萬不要單獨來嚐試，一定要呼朋引伴揪來一塊吃，否則稍一不慎，很可能一餐就抵三餐吃了，撐都撐爆了。

這家就是隱藏在嘉義市平等街內的「老張麵店」，莫看巷弄狹窄、店面小小，他們家對面可是有兩座停車場供饕客停車，但別以為有停車場就有恃無恐，用餐時間來，一樣是一位難求，因為人實在是很多。

好不容易終於有座位可坐了，這時就是點餐大考驗的時候了，因為據說他們家的滷味、水餃、麻醬麵是必點的品項，可是我只有和我同學兩位，所以我們就點了兩碗小碗的麻醬麵、兩碗紫菜湯、十顆水餃，以及一些些滷味。

但等餐點一上桌，我就發現我們錯了，我們太低估嘉義人的「食」力，單這一碗小碗40元的麻醬麵就幾乎是一般麵店兩碗的量，而看到隔壁桌大碗是等於三碗麵的量，難怪隔壁一家四口只點一碗大碗的，不過，這家的麵不會因為價格便宜份量多就不好吃，反之，基底是以豬油和醬油做調味，加上濃稠香郁的麻醬，完全吸附在Q彈滑溜的粗麵條上，好吃唰嘴絕不在話下，只是我們不能只光吃麵，還有水餃和滷味，而他們家的水餃也不含糊，一顆就快跟小籠包大小差不多了，且每顆都是飽滿扎實，濃郁韭菜跟豬肉的鮮味很夠，吃起來口感不錯，調味不算重，沾點醬油配辣油更提味。

至於滷味也是誇張的大盤，我同學還說他只挾了一些些，雖然我看看別桌，我們的確是小巫見大巫了，但這樣我也已經快吞不下去了，可還是得吃，滷味滷得非常入味，又軟嫩好吃，不用再燙過也不用加醬油就相當美味了，難怪這麼受歡迎，只是這樣吃，我們倆吃到都已經飽到喉頭了，差點滿出來，所以要來這兒吃，記得麵點小份兩個分著吃就可以，最好是揪多點人來，否則就會像我跟我同學一樣，挺著大肚子一路撐回高雄⋯⋯

作者本名劉自仁，台灣大百科徵稿比賽兩屆冠軍

照片來源：作者提供。

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(中時新聞網)