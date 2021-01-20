【愛傳媒簡秀枝專欄】忘情不了海外探訪建築的知性旅遊，身兼馬勒恊會會長的邵柏勳建築師，帶領建築愛好客，來一場「類出國」的國內建築行腳，讓大夥兒重温舊愛，有如置身在異國他鄉的某些名勝古城當中。

1月7日一整天，寒流發威，又逢冬雨助興，大家撐著傘，在濕冷中，尋找先人的空間美學。建築行腳，第一站選在前身是桃園神社的桃園市忠烈祠，像極了抵達日本京都古城。

這座建築興建於西元1938年的古蹟建築，前身為台灣日治時期建造的神社桃園神社，位於台灣桃園市桃園區成功路三段200號，鄰近虎頭山公園，現為桃園市忠烈祠，由桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所維護管理，為直轄市定古蹟。

日治時期，日本在台灣各地建造了約200座神社，包括台灣神社（現址為圓山大飯店）、新竹神社、嘉義神社、台南神社等。

昭和9年（1934年），日本開始在台灣推行「一街庄一社」的政策，台灣大多數的神社都是在這個時期建立，包括桃園神社。

桃園神社係昭和10年（1935年）擇定現址開始建造，由春田直信所設計，於昭和13年（1938年）6月10日落成，並舉行鎮座式。

社格定為縣社的桃園神社，除了奉祀開拓三神（大國魂命、大己貴命、少彥名命）、北白川宮能久親王外，也加祀掌管五榖豐收的豊受大神及明治天皇。

自從1950年改為桃園縣忠烈祠後，於是在本殿內置放鄭成功、劉永福、丘逢甲等等的遺像，並在朵殿設置反清、抗日烈士靈位。

1972年日本與中華民國斷交，中華民國內政部發布〈清除臺灣日治時代表現日本帝國主義優越感之統治紀念遺跡要點〉，指示「日本神社應即徹底清除」，全台各地的大小神社在此法令之下大多被損毀，僅桃園神社被完整保留。

1985年桃園縣政府一度要將忠烈祠拆除重建，後經輿論及學界的強烈反彈，改為耗資新台幣886萬元整修，於1987年完成。1994年2月15日被內政部指定為國家三級古蹟。

2004年桃園縣政府文化局將社務所整修之後，配合文建會「地方文化館」計畫，規劃成立桃園縣忠烈祠文化館，2007年9月3日正式開館。

這座古蹟建築，配置完全順應地形，逐層拾級而上，材料採用檜木、日本柳杉木，同時保留完整大木結構系統，顯露出蒼勁及樸實之美。

包括安置神位之處、僅祭典主祭者可進入的本殿，一般信眾參拜之處的拜殿，還有中殿，供作辦公的社務所，在安靜中矗立，外加從興建之初留下來的高麗犬、石燈籠、手水舍、鳥居、東司、參道等，令人發思古悠情。

尤其，桃園神社原本有五座鳥居，位置分別在今成功路一段與民生路交叉口、桃園巨蛋附近的成功路二段成功橋橋頭與今成功路三段與大有路交叉口，今桃園忠烈祠山腳下入口名稱座旁原本也有一座，都因道路拓寬拆除，剩下唯一的一座在忠烈祠內殿宇之前，倍見珍貴。

疫情持續，出不了國，回頭檢視台灣山川美景，真的處處有驚喜。一樣的濕冷低溫，一樣的日本味古蹟建築，「類出國」的真實度果然破表，讓人玩味不已，也印證了「台灣之美」，一點也不輸給其他國家。

作者為典藏雜誌社社長

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(中時新聞網)