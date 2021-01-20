【愛傳媒特約記者陳冠宇報導】疫情出現變化，還好許多學校陸續進入寒假，大大減少了在學校出現群聚傳染的可能性。很多學校會利用學期結束、放寒假前舉辦大型校內會議，這也是校長等學校主管宣揚政績的好時機，但也有校長毅然決然宣布取消會議，讓教師員工都稱讚校長英明。

位於板橋的致理科技大學，地點就在板橋車站與新埔捷運站之間，交通方便，辦學績效也不錯，所以在少子化的衝擊之下，依然維持超過萬名學生；專任與兼任教師人數加起來超過600人，其中，專任教師將近300人，加上職員，開起期末會議的規模也非常可觀。致理科技大學校長陳珠龍配合中央流行疫情指揮中心建議，特別宣布取消期末會議，讓該校很多老師與職員都覺得非常英明睿智。

致理科技大學發出的校內聲明指出：「敬愛的老師：您好!考量疫情有潛在擴大趨勢，本校依據中央流行疫情指揮中心『COVD-19(武漢肺炎)』因應指引』，本週四(1月21日)期末教學硏討會奉校長指示取消擧辦。會議當日仍備有精美便當，將統一由各教學單位領回發放。」

目前全台都還有很多規劃中的大型會議甚至戶外活動，接下來該怎麼辦，考驗主辦單位的智慧與決心。

(中時新聞網)