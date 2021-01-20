Sennheiser全新發表IE 300入耳式耳機，將7毫米超寬廣音頻 (XWB) 單元革新升級，帶來平衡的音色和出色音準，讓聆聽體驗更完善，當中包括經改善設計、把天然共振和總諧波失真降至最低 (總諧波失真於靈敏度為1千赫和94分貝時少於0.08%) 的震膜、背腔體積極致減少外殼內回音的換能器，以及消除耳道內天然共振所致遮蔽的共振器吸音結構，以呈現更清晰細緻的高音。IE 300的音頻響應範圍由6赫茲至20赫茲，帶來清晰高頻和細膩溫暖的音色，把演唱聲效傳神重現。

全新IE 300把Sennheiser的7毫米超寬廣音頻 (XWB) 單元升級。Sennheiser產品部經理Jermo Köhnke表示：「音響迷講究細節。因此我們在製作IE 300時一絲不苛，務求為細緻呈現每個音色，IE 300是用戶一路上的良好夥伴，無論身處任何環境，亦可締造超卓音響體驗。」

IE 300向專業級音響世界汲取靈感，強調耐用舒適，零件符合人體工學設計，包括可獨立靈活調校的耳鉤，以及大、中、小三款尺碼的矽膠和記憶海綿耳道轉接器，不僅能穩固貼合，在持久配戴時舒暢無比，更可強效隔絕噪音，確保音響發燒友即使置身嘈吵環境或在路途之上，亦能享受無阻的收聽效果。

IE 300隨附的3.5毫米電線加入芳香聚醯胺纖維 (para-aramid)，能穩固定位，即使經過數千次彎曲也具有出色的穩定性，並且可以輕鬆更換以達致最佳的靈活性，是活潑好動之士首選。為了進一步減輕壓力，高質量的鍍金Fidelity+ MMCX連接器位於外殼中的4.8mm凹進插槽中 。2.5毫米或4.4毫米接頭的平衡線亦可供選配。便攜保護盒則融入精妙設計，便於安全收納。全新IE 300 耳機即將在台販售，但上市時間與在台建議售價尚未確認。

(科技)