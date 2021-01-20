拜登(Joe Biden)台灣時間今天(20日)深夜正式入主白宮，他矢言恢復美國國際領導力和全球多邊民主同盟秩序，但英國《金融時報》(Financial Times)首席外交評論員拉赫曼(Gideon Rachman)以「美國混亂是中國機會」(America's disarray is China's opportunity)為題，就目前世局，無法避免美國正陷入嚴重麻煩、中國享有利用此優勢有利條件的結論。

拉赫曼在文章開頭就提到60年前甘迺迪(John F Kennedy)宣誓就職的場景，暗示美國已今非昔比，在冷戰高峰登上全球最有權力位置的甘迺迪，其就職演說提到蘇聯的內容遠比關注美國自身更多，而現在很多美國菁英認為他們與中國正處於第２次冷戰邊緣，卻不再有同樣優勢。

原因之一是中國經濟在美國深陷政治危機泥沼時猛烈成長。拉赫曼指出，雙方競爭很大部分是對全球經濟影響力的爭奪，但在2019年結束時，全球190國有128國對中國貿易額超過對美國貿易額；2020年中國率先擺脫疫情影響，更讓其在全球經貿體系的中心地位進一步強化，世界銀行預測，今年中國經濟將成長8%左右，而美國只有3.5%。

美國也在制定管理世界經濟的技術標準和法規中與中國苦戰中，拉赫曼指出川普(Donald Trump)並沒有取得成功，美國需要超越制裁手段強制力之外的新工具。不過拜登團隊面對美國民粹主義、保護主義極高聲浪，已經表明不太可能在近期內簽署任何新貿易協議，會使美國在擴大影響力方面更加困難。

政治和軟實力上等待拜登的也是困局。拜登曾計劃召開世界民主國家高峰會，但是在川普發動政變(註：指川普支持者闖入國會大廈事件)後，美國可能缺乏作為自由世界召集人的信譽，導致其計畫被擱置，代之以英國召集的民主10國(D10)會議。(註：G7(美國、加拿大、英國、法國、德國、義大利、日本，7大工業國組織)＋韓國、印度、澳洲)

華盛頓2周前怵目驚心的場面也可能重塑美國對抗中國的影響力和聲望，國會山暴動當天，知名智庫美國外交關係協會(Council on Foreign Relation)總裁哈斯(Richard Haas)曾絕望發Twitter寫到：「世上可能無人會再用同樣方式看待、尊重、敬畏，或依賴我們。 如果後美國時代有開始的一天，幾乎可以肯定就是今天。」

拉赫曼指出，大陸聲望也因西方國家普遍認為其為疫情起源地，與印度邊境衝突、貿易制裁澳洲，聲望受到損失，上周人權觀察組織年度報告也稱去年是自1989年天安門事件後大陸人權最黑暗年度，強調北京當局在香港、新疆採舉的行動，及對異議人士的迫害。「但是儘管中國在海外並未受到太多熱愛，與美國相比看來仍然自信且穩定」。

他表示，許多政治自由主義者對專制超級大國出現感到震驚，並辯稱中國實際上比看起來弱得多，「這可能是正確的，但這種觀點還有一點自以為是的如意算盤在其中。至少就目前而言，對世界事務不帶情感地評估，無法避免得出這種結論：美國正陷入嚴重麻煩中，中國處於充分利用此優勢的位置。」

拉赫曼稱，中美狀態對比，讓他不由得想起賓拉登(Osama bin Laden)的格言：「人們看到一匹強壯的馬和一匹虛弱的馬時，天性就會喜歡強壯的那匹。」他在結論語重心長，稱即將離任的川普(Donald Trump)一直不願大聲疾呼反對中俄領導人的侵犯人權行為，拜登不會那麼沉默寡言，但拜登的聲音卻已經不太可能像60年前甘迺迪帶有同等力量和信念。

(中時新聞網)