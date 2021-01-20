遊戲橘子代理、日本遊戲大廠Cygames與子公司‎Citail共同研發的全新彈珠台動作RPG手遊《彈射世界》，今(20)日官方網站及粉絲專頁正式開站！官方搶先預告將在台北西門町(中華路一段及武昌街二段路口)，打造以【城市裡的彈珠台】為概念的貨櫃活動，並於1月23日起釋出第一階段形象，邀請玩家們前來觀賞，為即將揭開序幕的《彈射世界》冒險旅程做好準備！

《彈射世界》歡慶各社群平台開站、官方周邊獨家抽獎送！

《彈射世界》將於1月20日釋出官方網站、Facebook粉絲專頁、Instagram及YouTube等官方平台！歡慶開站，遊戲橘子官方於1月27日至2月19日，連續三週舉辦粉專抽獎活動，送出Cygames官方《彈射世界》獨家周邊。1月27日公布第一週10名得獎者可獲得「埃爾克」角色立牌，2月3日公布第二週10名得獎者可獲得「史黛拉」角色立牌，2月19日公布第三週10名得獎者可獲得「萊特」角色立牌，敬請多多鎖定官方粉專！

《彈射世界》Cygames官方周邊獨家抽獎。(圖/遊戲公司提供)

搶先釋出《彈射世界》上市5星角色介紹！

《彈射世界》玩法設計以「彈珠台」為基礎，加入冒險劇情、角色培養、戰鬥系統等 RPG 元素，讓玩家盡情享受快節奏打擊感的全新動作 RPG 手遊。遊戲中角色分為水、火、雷、風、光、闇六種屬性，透過搭配多樣化的技能與武器組合，創造各式專屬特色的隊伍。主線劇情裡，主角與夥伴們穿梭於充滿變化、多彩繽紛的各個世界，發展各式精采冒險故事。此外，遊戲中生動精美的插畫更是不可錯過。

以下為官方搶先釋出的上市首波5星角色介紹：

※跨越星辰的海盜船長－「瑪莉娜」

率領著「朱紅之刃」海盜團的女船長，CV：伊藤静。

《彈射世界》5星角色－瑪莉娜。(圖/遊戲公司提供)

※稀世的陰陽師－「水前」

統領著將軍家直屬組織「陰陽連」的天才陰陽師，CV：加藤英美里。

《彈射世界》5星角色－水前。(圖/遊戲公司提供)

※宿命的戰巫女－「菲莉亞」

像是為了要逃離什麼，突然出現在世界彈射台的巫女，CV：芹澤優。

《彈射世界》5星角色－菲莉亞。(圖/遊戲公司提供)

※開闢的鍊金術師－「卡莉歐斯托蘿」

來自遙遠世界的鍊金術始祖，CV：丹下桜。

※次元的魔女－「蓓爾榭提亞」

潛伏於世界狹縫中的黑衣魔女，CV：上坂すみれ。

※流浪的王子－「拉傑爾特」

法蘭德王國的王子，為了增廣見聞，和隨扈爺爺一起離開王國旅行，CV：伊藤健太郎。

此外，遊戲橘子官方表示，《彈射世界》將針對系統方面等內容進行在地優化，帶給台港澳玩家最好的遊戲體驗，敬請期待遊戲的上市！

(科技)