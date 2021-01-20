台股加權指數今以平高盤開出，在台積電(2330)上漲3%撐盤下，指數進一步向16000點扣關。觀察盤面上「泛5G」個股仍為貫穿台股盤勢的要角，其中台積電(2330)於1/14召開法說會後，調高今年資本支出至250~280億美元的舉措驚豔市場，主要原因在於預估5G手機滲透率、HPC高速運算等需求將提高，使市場吃下定心丸；而同為5G產業要角的供應商為穩懋(3105)，近一週股價漲幅約20%，主因其通訊射頻元件的需求十分強勁。

若以5G相關指數表現觀察，臺灣指數公司所編製之「臺灣5G+通訊指數」，今年以來13個營業日的表現，上漲幅度達到13.97%，優於大盤加權指數的7.77%；時間拉長到近一個月，該指數的漲幅為17.75%，亦優於加權指數的11.99%，亮眼績效亦帶動相關ETF人氣攀高。依據集保中心最新資料，追蹤臺灣5G+通訊指數的國泰台灣5G+ ETF (00881)，受益人數於上周五(1/15)時，已衝破16萬人，達到近16.5萬人，規模至昨日(1/19)則超過新台幣240億元，成交量方面表現更為可觀，00881上週全周周量逾43萬張，平均單日成交量已達到8萬張的水準。參與5G投資，儼然成為新年股民追捧，而投資00881也似乎成了全民運動。

國泰台灣5G+ ETF(00881)基金經理人蘇鼎宇表示，5G的大連結、低延遲特性，帶動的最大未來應用就是Smart Car(智能電動車)，將造成人類生活另一次翻天覆地的大改變! 而智能電動車的「電子零組件佔成本比重」，將由過往燃油車的3成，大幅提高至7成，有利台股電動車供應鏈如鴻海(2137)、和碩(4938)等個股未來業績表現。

國泰台灣5G+ ETF (00881)，目前為擁有最大流動性的「純科技」台股ETF，一年兩次的配息機制，適合小資族定期定額投資並長期持有。惟進場前，建議先參考投信官網所提供之即時折溢價幅度，勿過度追價。

(時報資訊)