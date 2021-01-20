陳姓男子酒後誤事，搶走小黃開回家。（王揚傑攝）

闕姓計程車司機昨（19日）晚在新北市板橋區KTV前載客，51歲陳姓男子醉酒在友人攙扶下上車，表示要返回中和住處，到達陳男住家附近時，陳男說要下車小解，闕男跟下車向陳男索討車資，陳男卻一腳踹開小黃運將，上車將計程車開走，闕男向警方報案，警方根據車牌，8分鐘後就在陳男中和住處社區前將陳男逮捕。

闕姓運將向警方表示，昨晚10時許在板橋中山路載到陳男，依其交代載至板橋區和平路、五權路口時，陳男未付車資即下車表示要小解，他便跟下車要車資，陳男卻把他踹開並上車將車開走，他急忙打電話報案。

板橋警分局獲報，根據計程車車牌在案發不到1公里處中和區民德路、壽徳路口社區停車場入口發現該輛計程車，迅速將該陳嫌從車上拉下壓制逮捕，從接獲通報到尋獲車輛逮捕犯嫌，全程只耗費8分鐘。

陳嫌酒測值高達1.3毫升，酒醒後十分後悔，聲稱絕對沒有搶車的意圖，不斷強調「真的喝醉了！」只想著要回家，過程完全都不記得。偵訊後，警方仍依公共危險、搶奪罪嫌將陳嫌移送法辦。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

(中時 )