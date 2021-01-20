110學年度「學科能力測驗」，將於1月22、23日場，桃園市中壢考區試務由中央大學承辦，中壢考區共有4個分區，分別是中大壢中、育達高中、平鎮高中，以及內壢高中，共164試場，考生人數6614人。

因應疫情今年學測不得陪考，入場採實名制，考生須持通過申請的入場識別證與應試有效證件，才能進入分區。各分區校門前廣場均設置量溫檢測站，考生自進入分區校門起，須全程配戴口罩、進行消毒、查驗入場識別證與應試有效證件，並且配合量溫。若有發燒考生，將由專人引導行經防疫路線至防疫試場應試。

中央大學提醒所有考生，考試備有用餐隔板，考生中午應在各試場教室內使用隔板用餐，以保持適當距離、同時避免飛沫噴濺。隔板為一次性使用，不須擔心與他人共用，也不重複使用。用餐後由服務人員進行桌面消毒，洗手台備有洗手乳或藥皂、酒精供使用。提醒考生減少在高中休息區內的群聚並應避免飲食。

中央大學對所有試務、監考人員，已進行健康關懷問卷調查，同時舉辦講習會並實地演練，所有人員全力配合大考中心規範的防疫作業，並提供充足的防疫物資。4個分區學校亦配合於考試前、後進行大消毒，考試當天加強各棟大樓公共區域、廁間的消毒作業。

另外提醒考生，有效證件為身分證、有照片的健保卡、駕駛執照、護照、居留證或身心障礙證明等，以上證件之一需有照片、正本為必要條件。試場內手機或任何物品發出聲響，都屬違規並從重扣減級分，考生務必完全關機(飛航模式或靜音，都不屬於完全關機)，避免扣分。

(中時 )