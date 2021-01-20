遠東商銀的遠東快樂信用卡2年前成功站上百萬卡里程碑，及訴求社群體驗的Bankee信用卡打響品牌後，遠東商銀再次瞄準年輕世代父母，推出市場首張專注親子禮遇的「遠東樂家+卡」，以大數據分析，精準策略佈局信用卡市場。

遠東商銀董事長侯金英表示，以大數據分析信用卡的消費數據發現，30至45歲的年輕父母是支撐內需經濟發展的主力消費族群，因此鎖定步入婚姻數年、擁有子女者為目標客群，全方位整合其子女教養、親子活動及爸媽本身抒壓、成長等需求，推出遠東樂家+卡，希望成為年輕爸媽在養兒育女路上的神隊友。

遠東樂家+卡分析其生活需求，首波與全臺近百家網紅級親子餐廳、特色民宿、觀光工廠、熱門補習班等合作。其中包括知名的雲門舞集舞蹈教室、funbox玩具店鋪等，提供刷卡折扣或禮遇升級，協力爸媽解決假日親子活動何處去的痛點，也能按部就班安排子女學習課程，並使荷包價值極大化，省力又省錢。

遠東商銀總經理周添財指出，遠東樂家+卡只要刷卡累積的消費單月滿額，即可於次月擇一換取佐登妮絲SPA或健身工廠單月會籍、遠傳friDay影音免費看等身心抒壓方案，希望提供爸媽溫暖的關懷與支持的力量。年輕爸媽的自我照顧也很重要，因為有快樂的爸媽，才有快樂的家庭。

這張全國首張專注親子禮遇與年輕爸媽需求的遠東樂+卡，從「愛家、抒壓、回饋、理財」四個構面出發，除了提供實用優惠，同時整合財富管理與消金服務，提供卡友申請信貸或房貸可獲優惠，以及達一定往來條件，享理財商品升級服務，讓爸爸媽媽提前為未來做好財務佈局。

該行旗艦卡遠東快樂信用卡，以遠東集團卡為定位成功出擊，在遠東百貨、愛買量販的刷卡消費逐年提升，市佔第一，精算每個卡種的管理及行銷成本。周添財強調：「遠東商銀不追求廣泛發卡，但希望每張遠東卡都是卡友在日常生活中使用的卡」。藉由數據精準掌握客群需求，提升信用卡的服務品質，使卡友與銀行的黏著度隨著使用滿意度而不斷加強。

(工商 )