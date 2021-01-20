辛曉琪預告《紅白》再現經典歌曲。（台視提供）

台視除夕特別節目《2021超級巨星紅白藝能大賞》將於23日盛大登場，享有「療傷天后」美譽的辛曉琪數首膾炙人口的經典歌曲，陪伴許多人度過無數個失戀夜晚，首登《紅白》舞台的她表示：「很感謝佼哥（黃子佼）的邀約，之前一直錯過覺得很可惜，以往農曆年都會去瀋陽陪父母，今年有機會可以和《紅白》觀眾過新年，在家鄉過年的感覺很開心。」她透露將特別訂製耳目一新的服裝帶給大家驚喜，表演方面則是滿滿回憶殺，「希望透過這些耳熟能詳的歌，陪伴大家圍爐迎新年，期盼能有撫慰心靈的效果」。

出道即將邁入第35年的辛曉琪，唱盡愛情中的酸甜苦辣，陪伴歌迷朋友走過感情中的喜怒哀樂，去年底因疫情延期的「回報以歌」巡迴演唱會，將在今年5月重新與大家見面，距離上次發行單曲已有3年時間，她透露：「目前一直有在準備，希望能順利產出新作品。」以家人為重的她，笑說過年就是和家人團聚最好的日子，會和家人一起吃喝走春，認為只要和家人在一起就是最幸福的時刻。

疫情當前，辛曉琪也感慨表示：「全世界都處在一種未知的狀態，活在當下把自己過好才有能力照顧身邊的人。」她也期待疫情早日褪去，獻給歌迷暖心祝福：「全力以赴，盡心盡力就不會有遺憾。」

(中時 )