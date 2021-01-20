被喻為「美麗女製作人」的華視女主持人陳力瑜，被控販售雕刻大師朱銘的木雕贗品，從中獲利40萬元，涉詐欺、偽造文書罪嫌遭起訴。台北地院審結，今判陳女5月徒刑，易科罰金15萬元，可上訴。

檢方起訴指出，陳力瑜明知「十字手」、「側踢」及2件「單鞭下勢」木雕是贗品，竟替4件贗品偽造某藝廊原作保證書，透過李姓友人找上程姓收藏家，佯稱自己熟識朱銘兒子、女婿、媳婦等親友取信程男，最後以160萬元成交，陳從中獲取40萬元佣金。

審理期間，陳力瑜否認犯罪，賣出的木雕絕對是真品，後來經李姓中間人轉了好幾手，告訴人拿到的究竟是不是她當初提供的木雕，根本無法確定，她覺得很委屈。她主持藝術節目，這個官司對她名譽影響很大，她純粹是和朋友做藝術交流，花27萬元取得木雕，給朋友只收30萬元，並不是要牟利。

陳力瑜曾製作過飛上彩虹、龍兄虎弟等知名節目，賣贗品事件曝光前是華視「藝術夢想家」、「遇見心台灣」的製作人兼主持人，並榮獲馬來西亞亞洲新銳魅力節目主持人殊榮。陳女在綜藝圈內名聲響亮，她也經營傳播公司、開設SPA館，是圈內知名女強人。

(中時 )