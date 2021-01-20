Beats by Dr. Dre（Beats）無線入耳式耳機Beats Flex，繼日前在台灣開賣經典黑紅及柚子黃兩款顏色後，Beats於1月20日在台灣正式發售Beats Flex卡其灰色及冷焰藍兩種款式。

Beats Flex無線入耳式耳機採用磁性耳塞和「自動播放/暫停」功能，只要戴上耳機就會自動播放音樂，掛於頸間吸合時即暫停音樂。Flex-Form連接線和四種耳塞套選擇，確保配戴耳機的舒適感。⽿機上操控鈕可調整⾳量、控制⾳樂、接聽通話或啟⽤語⾳助理。

Beats Flex無線入耳式耳機推出冷焰藍與卡其灰色。（Beats提供／黃慧雯台北傳真）

在音質方面，具備雙聲室音響設計以及專有層疊驅動單體，實現豐富均衡的音效和出色的立體聲分離效果，帶來強勁的音質表現。Beats Flex具備Class 1藍牙技術，拓展無線收訊範圍，更能減少斷訊，同時採用Apple W1 晶片，讓 Beats Flex契合各種 Apple 產品，並可透過「音訊分享」功能，與其他⼈分享正在聆聽的音樂。

Beats Flex 聆聽時間最長可達12小時，採用Fast Fuel快充技術，充電10分鐘，即可持續播放1.5小時。此外，USB-C充電連接器可支援Apple和Android裝置充電使用。建議售價1,599元 ，可在全台蘋果授權通路購買。

(科技)