家住台北的李姓民眾，19日駕車載著妻小赴南庄遊玩，在苗21線往東河方向1.7K處，因閃避野狗不慎自撞路旁護欄，李某受困現場向轄區頭份警分局南庄分駐所求救，警方協助聯繫在地計程車搭載李某一家赴高鐵站北返，讓李某感受警員濃厚的人情味。

頭份警分局南庄分駐所是在19日傍晚17時許接獲報案指稱，南庄鄉苗21線往東河方向1.7K處發生車禍，請求警方協助，所長陳昱升立即率警員黃俊尉前往處理，到達現場後發現李姓民眾駕駛的自小客車不慎自撞路邊護欄，無人員受傷，車輛無法行駛等待拖吊。

由於車上還有7個月大的小嬰兒，且天色逐漸昏暗，李某欲搭計程車至高鐵站搭車返回台北，卻無法找到願意載送的司機，警方於是用巡邏車將李某一家3口載返分駐所暫時休息，除提供熱水沖泡牛奶安撫哭鬧小嬰兒外，並協助聯繫當地計程車，將李某全家載至高鐵站搭車返台北。

據李某表示，他駕轎車從台北出發至南庄遊玩，行經該處時因閃避野狗不慎自撞路邊護欄，所幸無人員受傷，但車輛已經故障無法行駛，才向警方求援，非常感謝南庄警察溫暖的人情味。

(中時 )