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近日大陸網上流傳一對母子感人的故事，事情發生於江蘇省連雲港市，一名就讀國小的男童，因父母離異，每日返家時總習慣透過即時監視器，與工作中的母親對話，6日他一回家就開心的對鏡頭呼喊：「媽媽！我考了97分」，但卻毫無回音，落寞的21秒影像曝光後，一片網友超級心疼。

據《現代快報》報導，大陸江蘇省連雲港市海州區一位就讀國小一年級的男童小安（化名），6日時在學校考試中獲得97分的高分，開心地跑跳回家想立刻與媽媽分享，一開門就拿著考卷在鏡頭前展示，一邊雀躍地說：「媽媽！我考了97分」，但鏡頭的另一端卻毫無回音。

小安發現無人回應，便有些失望的低下頭，但仍默默地走回餐桌旁，放下書包，繼續自發性的溫習課業，影片曝光後，億萬位網友非常心疼這位乖巧的男童，甚至想聯繫男童的母親，援助物資。

對此，男童的穆姓母親表示，她與丈夫離婚，獨自扶養兒子，兒子在當時曾懂事的向她說：「只要你帶上我，要我做什麼都行，我絕對不讓你累」，穆女相當欣慰的說，「兒子用他的行動告訴我，他真的沒讓我累」，言談中可以感受到，小安相當懂事且獨立。

穆女也解釋事發當時的情況，他與兒子經常透過視訊影像聯繫，平時也會抓準兒子返家時間，在第一時間與兒子聊聊幾句，但該日不巧手機電量耗盡，才錯過了兒子分享喜悅的瞬間，事後她也安撫過兒子，但兒子卻回應沒什麼，要她別放心上。

穆女更說，當時她回顧影片時，心疼的掉下眼淚，之所以將影片分享在網路上只是想記錄生活，並且提醒自己遇到困難不要消極，同時向所有關心這件事的網友致謝，並婉拒所有的物資與金錢支援。

(中時新聞網)