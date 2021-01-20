市長魏嘉賢前往家樂福量販花蓮店，店經理林廷生說明提供弱勢照顧戶購物種類。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮市公所發放愛心禮券，低收入戶及中低收入戶有1208可收到，多名市代今天也前往家樂福賣場表達關心。（花蓮市公所提供／王志偉花蓮傳真）

年節到，花蓮市公所發放愛心禮券，低收入戶及中低收入戶有1208可收到，計發出129萬1千元，每戶1人500元愛心禮券，最多以5人為限，弱勢家庭可持禮券到家樂福購物，讓他們感受溫暖，迎接新春。

市長魏嘉賢今偕同主秘翁美華、社勞課長蕭子蔚等人前往家樂福量販花蓮店，店經理林廷生說明提供購物種類，市代楊哲灃、江如玲、謝豪杰、林百瑞、陳惠卿、蕭民隆也到場關心。

魏嘉賢說，愛心禮券可購買家中所需物品，但不得購買菸酒，請持有禮券的關懷戶留意。他也感謝市代會支持，以及家樂福響應市公所對弱勢的關懷，以最優惠價格讓更多家庭得以受惠。透過大家的力量，成全照顧弱勢的心意，也一起用溫暖的心來愛花蓮。

過去，花蓮市年節準備愛心年菜，近年轉型為「愛心禮券」，並且讓過去未能照顧到的3口以下低收入戶或中低收入戶家，庭也能享有這項福利。經招標採購，由家樂福量販店得標，並由慈愛基金項下支付129萬1千元的愛心禮券費用，日前透過里幹事協助發放。社勞課長蕭子蔚請符合領取資格者可以逕洽戶籍地里辦公處。

魏嘉賢說，花蓮市仍有不少家庭的境況很困難，但受限於法令規定，未能取得低收入戶或中低收入戶的社福補助資格，公部門礙於規定也無法提供物資，因此愛花蓮基金會、愛花蓮愛心文化基金會，將以這些家庭為照顧的對象，讓更多人可以受到關懷照顧。

(中時 )