百萬網紅Joeman（九妹）日前找來3美女網紅進行「內衣對決」，包括艾瑞絲、啾啾、泥泥學姐，並在IG曬出預告照片，不過卻有眼尖網友發現，插畫家兼YouTuber「泥泥學姐」疑似走光露暈，針對網友的疑慮，她本人也親自回應了。

「泥泥學姐」擁有F級傲人上圍，因為一張搭乘捷運打盹、辣露豪乳照爆紅，從素人變成網紅，近日Joeman找了她和「反骨男孩」成員艾瑞絲、啾啾（吳慈敏）一起合作拍攝影片，主題為「內衣對決」，會在農曆春節推出，只見3位女神都穿上性感內衣，秀出超亮車頭燈，讓Joeman也忍不住直呼「眼神完全不知道要放哪裡的一集...農曆年強檔~內衣對決！」

泥泥學姐疑似走光，親回應網友。(圖／翻攝自IG)

不過有眼尖網友發現，照片中的「泥泥學姐」似乎走光露點了，胸部上疑似有神秘黑影，紛紛留言詢問「第二張是不是露點了？」、「第二張沒有走光嗎？」對此她也親自回應，「我們都保護的很好啦，是陰影而已~抱歉讓大家失望惹」。

「泥泥學姐」擅長繪畫的背影，加上雖然身材嬌小，身高只有153公分，卻擁有傲人F奶，她也常不吝於分享性感照，受到不少粉絲喜愛，IG有超過百萬粉絲追蹤，成為粉絲心中的才華派女神，日前她推出個人首本寫真書《泥是唯一：泥泥JANiE寫真書》，大膽嘗試鏤空性感比基尼、網紗馬甲等，還有全裸入浴等，展現凹凸有致火辣身材。

(中時新聞網)