立法院昨天三讀通過前瞻第三期預算案，其中NCC編列補助155億元供電信業者建置5G，遭國民黨團痛批是「圖利財團」。民進黨今天痛批國民黨「完全是惡意抹黑」。呼籲國民黨不要為了一己的政治利益，無視數位落差，更阻擋台灣追上國際5G發展。

民進黨發言人顏若芳表示，前瞻基礎建設計畫第3期特別預算「數位建設-5G基礎公共建設-5G網路建設計畫」，在民進黨立委強力推動下，已經三讀通過。推動5G網路建設預算，將降低數城鄉落差、加速台灣基礎建設，更帶領台灣拚經濟。

但是，國民黨卻宣示要用洪荒之力反對，還提案要刪除全部的預算。她痛批國民黨如此大力反對台灣的基礎建設，到底是存什麼心？「難道國民黨都不想用更快速的5G網路嗎？」

她說，國民黨不斷批評5G網路建設是圖利財團，完全是惡意抹黑。政府公共工程採購與招標一切公開透明，未來5G網路的建設更是全民共享。馬政府時期，國民黨也曾編列一百多億的預算補助電信業者建置4G，「依照國民黨的邏輯，難道馬政府也是公然圖利財團嗎？」

顔若芳指控國民黨，為了政治利益，不惜污名化前瞻基礎建設計畫預算，阻礙台灣經濟建設，當美、英、澳、日與歐盟，都已編列近千億的等值經費補助電信產業，加速建設與布建，國民黨還要繼續扯台灣後腿嗎？呼籲國民黨應該重視台灣產業的未來，不要為了一己的政治利益，無視數位落差，更阻擋台灣追上國際5G發展！

(中時 )