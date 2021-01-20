桃園醫院群聚越演越烈，中央流行疫情指揮中心今宣布強化醫療院所門禁管制措施，長庚醫院今午宣布，為配合桃園市衛生局停止探病之規定，因應國內疫情變化，林口、台北長庚醫院明起一般病房一律全面停止探病，規範比中央還嚴格，加護病房則維持每日固定1次探視。

明日起，長庚醫院一般病房一律全面停止探病，請家屬改採視、通訊方式關心住院病患。加護病房則是每日固定1次探視，探視時段為上午11點到11點半，每床每次以1人為限。

陪病方面，每名住院病人陪病者以1名為限，陪病者採實名登記制度，進入醫院請持「陪賓證」，另請陪病者減少在院內的移動。針對來院病患近期曾至部立桃園醫院有就醫紀錄者，長庚醫院醫療資訊系統會自動提醒醫護同仁加強防護，並關心病患的TOCC(旅遊史、職業史、接觸史、群聚史)，依照防疫期間標準流程進行相關醫療處置；若經醫療評估屬非緊急需要住院或手術者，會建議並安排完成自主健康管理期後再來院治療。

(中時 )